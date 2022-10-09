女星吳婉君因演出台劇《炮仔聲》而打開知名度，她也演出許多八點檔，並以亮眼的外貌與精湛的演技，得到不少觀眾的喜愛。個性活潑又大方的她，經常透過社群分享工作與生活，近日她在限時動態分享，遇到正在執行酒測的員警，而發生了有趣的互動，她不但大讚警察「懂撩」，並且感謝他們的辛苦。

吳婉君在限時動態分享，晚間吳婉君駕車巧遇警察酒測，警察問她：「有沒有喝酒？」，吳婉君搞笑回應：「愛情釀的酒」，警察則回：「那我醉了」，和警察有趣的對話也讓吳婉君大讚，「懂撩」，而吳婉君也會警察說一聲，「辛苦了」，讓網友也大讚真是「人美心善」。

吳婉君被問到有沒有喝酒，她俏皮回答愛情釀的酒。(圖/吳婉君 IG)

吳婉君因拍攝8點檔累積不少知名度，不過她的健康狀況亮起了小小的紅燈，近日她貼出一張火辣的比基尼照，露出豐滿上圍和腋下的一顆黑痣，她透露去年發現腳底長新痣，看了三個醫生都被建議切除，其中一名醫師還告訴她：「腳底的看起來是一般的痣，應該是良性的，不用太擔心，但腋下的痣反而有些異常，它變大而且已經變不規則形狀，這個反而要特別注意。』」

為了預防癌變，吳婉君遵從醫囑，昨日把腋下、腳底的痣切除並送去化驗，並向粉絲報平安，表示是局部小手術，只不過術後修護較難受。吳婉君呼籲外界要注意痣的增長和變化，不能掉以輕心，最後謝謝大家的關心，「我很好，只是傷口痛而已。」

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