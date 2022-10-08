女星吳婉君在《炮仔聲》、《天之驕女》、《一家團圓》等本土劇大展演技，知名度隨之水漲船高，私下走親民風格的她，常在社群平台分享日常與粉絲互動，近日曬出身穿白洋裝的美照，深Ｖ剪裁讓傲人北半球隱約露出，增添無限遐想空間。

吳婉君曬出身穿白色洋裝的近照，只見雪白肌膚吹彈可破，深Ｖ剪裁曬出邪惡的上帝視角，只見傲人北半球隱約露出，加上深邃事業線，大秀傲人魔鬼身材，讓網友眼睛大吃冰淇淋，此外，保養得宜的她，臉上完全不見歲月留下一絲痕跡，讓人無法與實際年齡做出聯想，她也不諱言自己很愛漂亮，而且「出頭」很多。

吳婉君白色洋裝深Ｖ剪裁曬出邪惡上帝視角。(吳婉君 Cocco Wu臉書)

對此，網友紛紛留言：「婉君很美，很漂亮、水噹噹」、「妳才不是很愛漂亮，妳是真的長得很漂亮好嗎」、「天生麗質，心目中的頭號女神」、「仙女下凡的女神」、「美美的婉君姐姐」、「我的婉君，小仙女，女神」、「好美，很喜歡妳的笑容」、「真的超美，有氣質」、「好漂亮的笑容」。

吳婉君日前曬出火辣比基尼照，接著指出腋下的痣不僅變大，還呈現不規則形狀，被醫生叮囑要特別注意，為了預防癌變，她遵從醫生建議把痣切除送去化驗，強調只是局部小手術，但術後修護較難受，但也幽默表示：「跟腋下綺夢還有腳底韋小寶徹底分離了」，更不忘呼籲外界要注意痣的增長和變化，不能掉以輕心，