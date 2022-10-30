屏東家扶中心30日舉辦「來吧～屏東！為愛而聚」相見歡，齊聚全台各地近百名認養人透過活動傳達對認養童的關心，認養童也藉此機會感謝認養人。（屏東家扶中心提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東家扶中心30日舉辦「來吧～屏東！為愛而聚」相見歡，齊聚全台各地近百名認養人透過活動傳達對認養童的關心，認養童也藉此機會感謝認養人，其中有19組認養人與認養童是首次見面，他們興奮地玩自拍留下美好回憶。

就讀國中一年級的瑄瑄第一次見到認養人莊叔叔時，不怕生的瑄瑄竟然害羞起來，瑄瑄說，過往都是寫信和莊叔叔互動，這次能夠見到莊叔叔本人覺得非常驚奇又開心。

認養人當中有位來自高雄的王小姐，她擔任認養人18年，目前認養的孩童是就讀護理專三的小綠，2人平時會透過書信交流彼此的近況，小綠的媽媽從事工地大夜班清潔員，獨自扶養小綠2姊妹，小綠了解母親的辛勞，也了解「滴水之恩已湧泉相報」，雖然現在還在就學中，但會記住認養人和社會大眾的好以及樂於助人的心，小綠日後會成為專業的護士，用自己的專業翻轉生活，並回饋社會給予的關愛。

活動尾聲，換明年即將大學畢業的認養童小渝上台，她拿起麥克風向她的認養人譚叔叔表達感謝，小渝說，因為爸爸生病讓家裡的經濟負擔變大，謝謝譚叔叔認養她，讓她除了得到經濟上的幫助外，也讓她有機會加入家扶這個大家庭，認識了許多不同鄉鎮、領域的家扶同學，讓她在受扶助後，知識、生活都成長、無價的收穫滿滿。

小渝代表家扶所有認養童表示，認養人是他們這群家扶孩童心中非常重要的人，謝謝認養人長年對他們的幫助，感謝每一位認養人用心的付出和關心。