新北市動保處持續與里長合作成立認養小棧，新店區百福里里長林燕玲是愛貓人士，故響應動保政策，成立百福里愛心認養小棧，更特別的是，她以位於三樓住家作為認養小棧據點，持續透過網路行銷，源源不斷送養，光是上個月就送養7隻貓。

林燕玲8年前因緣際會下認養1隻米克斯成貓，成為貓奴的她後來又陸續認養增加成員，讓家裡變成「四貓之家」，從此和毛寶貝結下緣份，當選里長後，她多次親身參與救援街貓街狗，體認創造友善動物環境重要性，更開放自己的臥房作為貓房，成立「百福燕燕夫人的貓屋」，讓小貓咪們能盡情在大房間內跑跳玩耍。

認養貓咪的侯先生說，在里長臉書上看到認養貓咪的訊息後，他馬上聯絡，林燕玲也非常友善地告訴他這隻貓的許多習性，讓他這個養貓新手有了很大的信心，而他將貓帶回家後，貓咪馬上就開心在家裡跑來跑去，完全不害怕與人類接觸，相當可愛，讓他很難想像這隻宛如天使一般的貓過去曾在外流浪。

動保處說，林燕玲善於細心觀察每隻貓咪，發掘與眾不同的個性，她會以生動活潑的文筆，寫成故事發表在臉書，利用說故事行銷，自然大大增加送養成功率，每當送養出一隻小貓咪，就像是自己毛寶貝出嫁一樣，雖有不捨但更多滿滿歡喜和祝福，希望能有更多里長們一起加入動保處認養小棧行列，並且響應TNVR工作，讓更多街貓街狗可以在社區生活與居民共處，逐步減少數量，達到友善動物社區的目標。

動保處表示，新北市有8個動物之家，為提高毛寶貝認養率，動保處持續與各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，並宣導民眾動物保護觀念，持續推廣流浪動物TNVR工作，也宣導認養不棄養，就是希望能給毛寶貝一個溫暖的家。