聯強(2347)十月營收366億元，為連續第六個月創下同期新高，年成長9%、月減少9.08%。累計今年前十個月營收為3497億元，持續改寫歷史紀錄，年增10%。

從產品角度，十月份聯強商用加值業務持續穩健向上，再創同期新高，年比大幅成長24%。半導體業務動能持續強勁，連續第六個月創高，年增16%。資訊消費業務雖然年對年微幅下滑2%，但月增6%，同時連續三個月保持月增。通訊業務年減5%，但因iPhone到貨量增加，也月增8%。

從區域角度，大陸與香港分別大幅成長29%與23%，其中香港更達到同期新高。紐澳與台灣小幅下滑，印尼則因去年的高基期而有雙位數的年減。

累計今年前十個月的營收表現，商用加值業務、資訊消費業務與半導體業務，均創下同期歷史新高，分別年增17%、1%與17%，達980億元、1224億元、1161億元；通訊業務則微幅年減1%，為132億元。營收比重方面，商用加值占28%、資訊消費35%、通訊4%、半導體33%。