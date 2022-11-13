「董事長每次都一定會把他的客人帶下來開戶，幫我們衝業績！」彰化銀行總行的營業大廳熱鬧非凡，一群彰銀員工一邊向熱切張羅的董事長凌忠嫄連聲道謝，一邊向正在填寫開戶申請表的《財訊》採訪團隊，說著凌忠嫄有趣的事蹟。

來到百年公股行庫彰銀3年多，凌忠嫄今年度過了別具意義的1年：受惠美國持續升息，銀行利差擴大，彰銀獲利持續向上，又逢財政部與台新金控糾葛17年的訴訟案終於在8月畫下句點。凌忠嫄多次爽朗大笑，未來的彰銀，終於讓外界可以更聚焦本業的經營。

策略 螞蟻雄兵戰術奏效

根據《財訊》報導，彰銀今年前9月累計合併稅後盈餘85億元，年增25%，相較眾多上市櫃金融股獲利不若去年，彰銀今年可是逆勢而行。凌忠嫄分析，利差擴大、海內外存放款量能增長、財務投資獲利增加，是彰銀表現持續向上的主要原因。

衝刺存款量能一直都是銀行的重中之重，如此才能規畫更多元的業務布局。今年上半年，彰銀台幣與外幣的存款量同步成長，來到2.2兆元，年增11%；放款量在企金、個金、海外3大事業體也全數成長，總計放款量1.6兆元，年增7%。

《財訊》報導指出，能有這樣的成績，除了運用利率誘因吸引客戶積極存款外，凌忠嫄也把眼光投向了支付市場。拓展小額支付、簽下更多「台灣Pay」特約店，成為彰銀積沙成塔的螞蟻雄兵策略；他強調：「簽下特約店，就等於收單行是彰銀，金流就會進到彰銀的資金池，這對我們活期存款有很大的幫助。」

存款成功增加後，放款的量能就更有彈性。「一般銀行當然會喜歡大企業的授信案，因為發展程度好、信用風險較低；然而台灣中小企業眾多，較不易取得資金，公股銀行更應有政策性使命，讓中小企業有取得資金的管道。」彰銀搭配了中小企業信保基金，積極開發授信業務，今年上半年中小企業的放款成長率達11%，是所有國內貸款成長最多的業務。

此外，《財訊》分析，彰銀去年就意識到美元今年的升息走勢，凌忠嫄督促七個海外分行，在風險可控的情況下，擴大海外放款的規模，如此一來才有機會賺到這波美元升息財。凌忠嫄表示：「在全球的升息循環中，銀行的利息收入本來就會增加，再加上存放款規模擴大，又進一步讓息收增加，彰銀今年光是利息收入就增加了21%。」