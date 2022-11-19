大陸5G網路已啟用三年多，網路設備商亦陸續開始進行6G技術研究。中興通訊近日表示，正啟動6G關鍵技術研究，預計2030年可正式使用，峰值網速最高更可達1,000Gbps，即1Tbps。而現時使用的5G及5.5G網速則分別為1Gbps及10Gbps。

中興通訊指出，6G作為移動通訊的未來演進技術，目前處於提出展望、識別關鍵需求、進行技術研究及確定願景的早期階段。據透露，該企已就6G關鍵技術研究佈局，申請技術創新的專利，同時在全球各類主要的6G標準化組織、產業聯盟、科研協會和開源社區中作出積極貢獻。

針對6G高潛力關鍵技術，包括空天地一體化技術、THz太赫茲通訊技術、可見光通訊技術等，中興又表示，將展開持續推進聯合研究及戰略合作，實現 1Tbps（1,000Gbps）峰值數據率、20Gbps用戶數據率、100Gbps/m3容量等6G網路效能目標。