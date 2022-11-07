經濟部今(7)日公布最新數據，在車用、高速運算需求暢旺下，前8月半導體設備產值年增加16.5%，預計今年產值仍將持續突破千億元大關，呈現連2年破千億元規模的表現。

隨半導體廠商持續在台投資高階製程，帶動供應鏈在地化的群聚效應，吸引國際大廠紛紛來台投資建廠，加上近年5G、物聯網、車用電子等應用晶片需求強勁，半導體業者積極擴廠增加產能，致我國半導體設備產值自101年逐年成長，110年突破千億規模，達1186億元，較109年大增33.6%，近10年(101年~110年)半導體設備產值平均年增17.7%。

今年上半年受惠車用電子、高效能運算(HPC)等應用需求仍然熱絡，半導體業者持續加大擴產腳步，帶動前8月半導體設備產值865億元，年增加16.5%，展望第4季，雖全球經濟動能趨緩，半導體業者開始調整延後部分投資計畫，但今年產值仍可望突破千億規模。