第24屆中華電信盃高爾夫全區聯誼賽日前登場，南區高爾夫球聯誼會會長邱志強藉機發起「一桿運動‧錢捐家扶」活動，號召球員嘉賓投入公益做愛心，在場眾人當下慷慨解囊，最後募得13萬3600元，為此，屏東家扶中心感激不已。

邱志強指出，運動強身也要兼做公益，所以特別發起「一桿運動‧錢捐家扶」活動，南一高爾夫球場在18洞中安排4個三桿洞為公益洞，球友通過公益洞時自發投錢入捐款箱，很開心球友非常支持這項活動，最後募得13萬3600元。

邱志強告訴屏東家扶的志工，「球上不上果嶺沒關係，公益捐款一定要」，這一句話讓在場的家扶志工感到揪甘心。

屏東家扶指出，中華電信盃高爾夫球聯誼賽見證了電信業者的愛心滿溢，而募集的金額也將全數作為屏東家扶扶幼服務使用，讓家扶兒童能夠在歲末之際感受到社會的溫暖。