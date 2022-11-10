國民黨急戰力！青年科技女力黃靜茹即起擔任新竹市黨部發言人，在選戰只剩16天之時，要再強化青年與科技政策，同時讓外界改變藍軍過往讓人感覺像「老店」的刻板印象。（陳育賢攝）

新竹市長選舉陷入膠著狀態，不過，就在藍軍宣布不再攻擊民眾黨高虹安，要將選舉回歸政策為主軸之後，國民黨市黨部10日找來青年科技女力黃靜茹擔任黨部發言人，在選戰只剩16天之時，要再強化青年與科技政策，同時讓外界改變藍軍過往讓人感覺像「老店」的刻板印象。

國民黨新竹市黨部為翻轉大眾對國民黨這塊招牌總有較「老派」的印象，加上候選人林耕仁與競總主委許修睿、榮譽主委林政則已共同宣布選舉回歸政策討論的選戰方向，黨部特別向科技界借將，找來有科技與網路媒體經驗、外型亮麗的黃靜茹Tiara擔任黨部發言人。

黨部執行長謝政憲表示，新竹市是科技城市，有許多的科技大廠都在這，未來的新竹市要有更多的科技政策，加上來新竹市就業的青年朋友也多，青年政策也相對重要許多，因此，市黨部邀請在科技界與媒體界都有非常多經驗與看法的Tiara加入黨部團隊，衝刺青年與科技政策。

Tiara則指出，她過去在國際性網路媒體與科技大廠、軟體企業服務，此次獲國民黨邀請，即日起將投入地方市長及議員的選戰，並提供過往相關經驗，強化候選人政見，相信未來的國民黨與黨籍候選人都會讓選民耳目一新。

Tiara表示，此次黨部針對青年議題，提出了4大觀點，包括就業我幫、安居我顧、創業我挺與青年參與。

她說，在就業我幫與創業我挺的政見中，青年科技培育與就業機會都是會著重持續發展的項目。未來並將提高青創貸款便利性及專業法律諮詢服務，打造在地青年人才培育及協助媒合創業，透過產官學界一起合作，建置企業媒體平台，並爭取與新竹縣共同定期舉辦就業博覽會，建立電競產業與元宇宙等高科技媒體平台，提升創造更多青年就業場域，培育科技實力，成為青年青創基地首選。

在安居我顧與青年參與的政見當中，則是期許興建3000戶的社會住宅，20％為青年住宅，並提供首購優貸，讓青年朋友與弱勢者得以平價租得安身住所。