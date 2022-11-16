針對竹北市長候選人林冠年已去北機站交新資料，並呼籲高虹安請辭立委一事，民眾黨新竹市長候選人高虹安16日下午參加公辦政見會後受訪回應說，林冠年從沒有在她的辦公室擔任過助理，他若有他的想法或行動，都交由檢調來偵辦與釐清。

而針對助理爭議，高虹安表示，她已經多次說明且解釋的非常清楚，如果大家還有疑慮，那現在此案已進入檢調偵辦的程序，她配合所有檢調偵辦，未來所有證據都提供給檢調參考，籲請大家不要一直做網路法官，或用引涉的方式來未審先判，這都是非常不正確的現象，希望大家不要因選舉的關係，做這麼多試圖帶風向的言論。

針對有人爆料有吳姓人頭助理的情事，高虹安強調，她的助理任用一切合法合規，且都有勞務來領取所得。

另，有前民眾黨員發文說，5位黨團立委有安排助理到黨團服務，這個制度是主席柯文哲要求的，高虹安回應說，黨團已透過記者會說明清楚，相信黨中央已對所有不實言論進行相關法律行動。