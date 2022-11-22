年底新竹市長選舉引發各界關注。臉書粉專「工程師看政治」分析，前民進黨立委郭正亮一句「柯建銘涉入這麼深，很罕見」，道盡了新竹市選情的背後玄機，加上郭對新竹市預算的批評，引發相關黑幕疑雲。粉專罕見喊懇求道：「11／26，你的選票至關重要，這一次，不要再做錯決定。」

臉書粉絲專頁「工程師看政治」20日在臉書發文表示，對於新竹選情，郭正亮說「柯建銘涉入這麼深，很罕見」、「工程不斷加碼，億來億去都加好幾倍」、「高度扭曲才能解釋這個現象」，又說「既得利益者非常多，無論如何不能政黨輪替，否則這個帳掀開來，恐怕很多人都有危機」。

粉專指出，他很少聽郭正亮的評論，這次和他見解完全一致。粉專痛批執政黨為達目的，可以不斷編造謊言再用優勢媒體做洗腦宣傳，而信眾只要買單其中一個謊言，黨就不會失去支持。他並認為新竹這一局，牽動的不只是8年150億的利益／黑幕，也牽動2024的可能性。粉專呼籲：「這一次，不要再做錯決定。」