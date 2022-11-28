九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席以示負責。民進黨立法院黨團幹事長羅致政則呼籲，民進黨的決策要更「接地氣」，應讓區域立委等真正具民意基礎的人，在黨內決策中更積極反映民意。對此，前立委郭正亮認為，羅致政的要求才是真正的「開第一槍」，但他也提到，自己是第一次看到民進黨立院黨團被總統控制得如此徹底。

郭正亮昨（27）日在政論節目《新聞大白話》表示，台灣的憲政體制是不會讓總統跛腳的，尤其是執政黨在國會佔多數時，因就算接下來國會改組，所有的部長、正副閣揆都還是總統任命。因此他直言，除非民進黨的國會造反、要求介入行政決策權，否則現階段，對蔡英文是毫無衝擊的。也認為，羅致政的呼籲才是真正的要求分享權力、實質上的「黨內第一槍」。

郭正亮指出，他是第一次看到民進黨立院黨團被總統控制得如此徹底，「以前都沒有，我不知道為什麼現在會發生這種狀況」；他也提到，在過去前總統陳水扁時代，若有一些重要政策，陳還會邀請立委進總統府一起商量，但蔡英文根本沒有，其幾個重大決策，事先都沒有人知道，「最典型的就是開放美豬」。

最後，郭正亮坦言，最後還是得要看民進黨立院黨團如何思考，若在此節骨眼上，他們還不敢要求分享權力的話 ，那麼明年恐怕會很難選。