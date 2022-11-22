倒戈了？竹市藍副議長發文力挺高虹安 柯文哲回應了

國民黨籍新竹市副議長余邦彥轉向表態支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，批國民黨新竹市長候選人林耕仁決策錯誤，使竹市選情再度掀起討論。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，新竹為自主性非常強的地區，坐轎的人有時不得不隨抬轎者改變風向。他也評論新竹選戰打得太過分，抄家滅族式文宣攻擊，在台灣政治史上也算是里程碑。

柯文哲表示，新竹是自主性非常強的地區，2020年民眾黨的全國政黨票分布，新竹東區與竹縣竹北是他們票數最高的地方，且當時幾乎沒去拜票過，由此可見其自主性，因此會發現經常不是政治人物做決定，因為主要支持者風向一變，就會要求上頭候選人改變風向，所以有時抬轎的風向變了，坐轎的就不得不改變方向。

柯文哲認為，政治人物有三流，第一流的政治家，他的意志是人民的意志，第二流的政治家，人民的意志就是他的意志，第三流則是他的意志不是人民的意志，人民的意志也非他的意志，歷史上能將一個人的意志化為全民意志者為數不多，大多情況還是被時代潮流推著走。

對於今年竹市選情，柯文哲也評論「打得太過分了！」不敢說高虹安是聖人絕對沒有錯，但有時候要符合比例，怎會打成這樣，這種抄家滅族式的文宣攻擊，在台灣政治史上也算里程碑。

此外，高虹安風波是否波及民眾黨桃園市長候選人賴香伶選情？柯文哲直言，此事已進入司法程序，高在這場選戰中面臨困難局面，只要被丟泥巴就要回答，從頭到尾要談政見的時間都沒有，天天忙於應付泥巴仗，但一直打下去，攻擊方也會失去公信力，他呼籲政治別亂打一通，選民也會厭惡。

賴香伶則強調，選舉開始時期待新的政治能從民眾黨開始，但近來政治攻防都以摧毀人格為目的，為選舉必經試煉，高虹安事件已進入調查程序，不該當名嘴妄下斷言，不利於推動新選風。她也提到，國會助理工作辛勞，專業值得被尊重，不應抹煞團隊創造的優質質詢與法案推動，用似是而非的選舉口號詆毀對手非常悲哀，相信不是台灣人要的選舉過程。