來自烏克蘭的女星林佳娜來台定居多年，外貌亮眼、有高䠷婀娜的身材的她，自從公開馬來西亞男友祖雄「床伴變情侶」之後，便常在社群放閃私生活，她9日開放IG讓粉絲提問，被問及至今跟祖雄愛愛的頻率是否減少，她竟直接貼出2人恩愛時的真實畫面給出正確答案。
在影片中，祖雄原本是在低頭滑手機，想不到身穿紅色高衩連身衣的佳娜主動求歡，甚至跨坐到他的身體上方，祖雄則故作害羞還以雙手擋住胸口，佳娜見狀用力把手撥開，接著真的把頭埋進男方的胸膛，一次就是好幾秒，緊接著兩人對視激吻，佳娜甚至撒嬌到身體上下移動，最後累得躺到男方懷中。藉著影片佳娜公布愛愛的頻率：「還好我們兩個都愛，沒有減少。」，還附上小惡魔的表情符號。
被問及至今愛愛過的人數？佳娜則附上12隻手的示意圖，按照每隻手5隻手指來計算，不知是否是想說和60人有肉體關係；也有人問久了難道不無聊嗎？佳娜也大方解答，她表示打P都做一樣的事情當然無聊，「所以要想辦法怎麼讓你的性生活變越來越精彩。」
而針對是否能接受3P？佳娜也直接表示，在她和祖雄眼裡3P是兩個完全不同的東西，「祖雄沒辦法接受我的3P，我沒辦法接受他的。」，隨後她也提及愛愛都是她拉著祖雄，害羞笑道：「祖雄是我的馬子」，讓粉絲隔著螢幕都能感受到幸福的氣氛。
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