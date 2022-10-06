36歲藝人祖雄日前宣布與烏克蘭美女林佳娜熱戀中，兩人直接公開「從炮友變情侶」的過程，掀起一陣軒然大波。在感情方面穩定，祖雄也積極在事業發展，今(6)日公開喜訊舉行新書《腹肌公式》預購活動，他希望能夠帶起在家運動的風氣，讓大家身體更健康，同時他也提到佳娜在運動方面的好消息。

祖雄公開喜訊，舉辦健身新書《腹肌公式》預購活動，書中有30幾種健身新姿勢，倡導在家就能達到健身房的效果，祖雄也開心透露，就連佳娜也想要練出腹肌，看似纖細的她也是有小腹，祖雄也專業分析女友體態：「她體脂不高，但小腹也是隆起，說她小腹大不會生氣，但是她會氣她自己，以她條件要練腹肌，認真的話要三個月就會有好消息」

祖雄也笑著透露，佳娜有時會懶散，「她得花心思去磨練，去引導她，我要刺激她，所以我要做更多，她是被激的類型」。其實，佳娜也曾經自嘲過自己的小腹，她曾在社群平台上曬出兩張穿著三點式比基尼，第1張是正常的性感辣照，第2張雖然也穿著同套比基尼，但沒形象的癱坐在椅子上，小腹也因為姿勢突然多了三層，佳娜也在貼文自嘲道：「IG美圖，跟現實生活…其實差不多」讓大家笑翻。

而現在祖雄衝刺健身副業，而佳娜也表示要充當模特兒幫忙，祖雄進一步分享：「不過現在佳娜會先以完成學業為第一目標，她想念到研究所畢業，她對演藝圈很佛系，想先當YouTuber！」