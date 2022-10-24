YouTuber蕾菈22日與老公湯宇在陽明山補辦婚禮，許多親朋好友都到場見證這場喜事，藝人佳娜與祖雄也來到現場祝福，事後佳娜在社群平台上透露，自己相當拼命地搶到捧花，並喊話「我也想要結婚」，祖雄也以8個字回應，笑翻不少網友。

佳娜在社群平台上分享幾張參加婚禮的照片，只見她紮起馬尾、耳上戴著華麗的珠寶，身穿一襲V字剪裁的天藍色洋裝，看起來高雅又有氣質。佳娜拿著捧花，與祖雄、蕾菈夫婦合影，四人都露出幸福的笑容。

她也在社群平台寫下，蕾菈與湯宇的婚禮讓她非常感動，因為從這兩人的眼神裡都能看到滿滿的愛，「望過了很多年後，你們眼裡還是可以依然一樣充滿愛。」至於努力搶捧花的原因，她解釋是因為也想要結婚，同時標記男友祖雄直呼：「想要擁有這樣的愛」

有趣的是，當天在場的人都忍不住佩服地留言直誇佳娜「超會搶」，還有人爆料「現場看妳是直接彈出去接」，看到有網友好奇她搶捧花的方式時，男友祖雄終於出聲了：「她搶到手破皮流血！」而佳娜的直率與認真讓粉絲又心疼又想笑。