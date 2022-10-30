民視《綜藝大集合》近日再以「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」雙料入圍亞洲電視大獎；胡瓜在日前帶領眾人前往中原大學錄影，一進校園就受到排球隊的熱烈歡迎，甚至為了胡瓜獻上自創歡迎詞：「十年窗下無人問，排球瓜神來相助，一舉成名天下知，中原大學好幸福。」，當所有人都以為胡瓜花錢找臨演時，他才解釋當日錄影是受到同學慎重地邀請。

他說2年前時，中原大學排球隊的球員因為比賽成績躊躇不前，特地三顧茅廬跑到電視台攝影棚向他「請教」，希望能傳授他們成績進步的方式，胡瓜說當時將「救球」的秘訣傾囊相授，還給他們「加持」祈求好運，終於在讓中原大學男子排球隊獲得全國大專排球聯賽的冠軍；排球隊員這次還特地做了聘書邀請胡瓜擔任排球隊的榮譽顧問，這讓胡瓜不好意思又搞笑的說：「盛情難卻，只能接受這一切」，而剛上任的榮譽顧問「排球瓜神」也非常認真，馬上提出新訓練方式「飛撲大賽」讓球員們來挑戰，和藝人間的較勁你來我往互不相讓，讓大家驚呼連連。