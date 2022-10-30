桃園市政府青年事務局今（30）日於中原大學舉辦「北區青聚點」成果交流會，共有來自北北基、桃竹竹及連江縣等北區七縣市，近百位地方創生青年夥伴共襄盛舉。這場為期兩天（30、31日）的交流活動包括靜態策展、五場主題論壇及三場跨縣市見學遊程，讓參與者從多元面向認識各項議題，走入實際場域交流激盪更多創意與火花。

「北區青聚點」成果交流會主題訂為「我的宇宙、我決定」，邀集北區七縣市近百位地方創生青年夥伴共襄盛舉/中原大學提供

在中原大學舉辦的「北區青聚點」成果交流會，主題訂為「我的宇宙、我決定」，象徵每位投入地方的青年及各縣市團隊，都像宇宙中努力發光的星星。活動由桃園平鎮「手拉手行動團隊」帶領全台第一支兒童手碟樂團進行開場表演。桃園市政府青年局局長陳冠穎表示，青聚點計畫讓北中南東的團隊產生更好的連結，相信大家在中央及地方政府資源挹注下，將如同本次主題般在浩瀚宇宙茁壯成長，點亮最美星空！

「北區青聚點」以「跨領域、跨縣市、科技導入」三大主軸，打造北區七縣市地方創生平台/中原大學提供

成果交流會以「支持系統、企業合力、關係人口、體驗經濟、連結共好」五大主題，邀請業界與地方創生團隊夥伴進行交流分享。全台第一個由高關懷少年組成的「逆風劇團」創辦人成瑋盛，從「支持系統」角度分享如何在各界找資源、寫計畫，讓劇團運作順利以幫助更多孩子；台灣藍鵲茶營運長林宜平及天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇，也用自身品牌以及多家企業案例，讓大家思考如何建構結合地方創生與企業合力的商業模式，打造良善共榮的環境。

中原大學大學社會責任推動辦公室主任李明彥提到，在協力青年團隊與企業進行合作時，需要許多準備及提醒，大學與公部門提供的輔導與培力，就是重要的對接資源。

創辦P Lab馬台跨國平台公司的卓衍豪則以線上連線對談形式，與在馬祖開設「西尾半島物產店」的施佩吟，共同分享如何透過品牌行銷、觀光飲食等方式「建立關係人口」；基隆雨都漫步的蘇筱嵐與桃園雙口呂文化廚房的黃騰威，則分享自身以「體驗經濟」推廣品牌理念的做法；最後「連結共好」議題則由復興食農的王姿怡與金山漫遊的賴家華，講述如何擴大影響力串聯地方、打造充滿在地元素的共好創生模式。

桃園市青年局自107年推動「青年投入永續發展」業務，累積輔導了75組桃園地方創生團隊，110年更攜手中原大學共同推動教育部青年發展署「北區青聚點」計畫，「跨領域、跨縣市、科技導入」三大主軸，打造北區七縣市地方創生平台，今年度辦理11場講座、工作坊及資源媒合交流活動，並提供40場線上輔導諮詢服務、25場實地訪視關懷，讓青年團隊深刻感受到北區青聚點的支持陪伴與用心。

像是致力在桃園推廣流行音樂產業的「耳朵先生音樂」總監林振益，從110年開始參與桃園市青年局計畫，希望結合流行音樂實現地方創生的理想。推動以來發現真的影響許多原本在北部工作的桃園青年，願意回鄉投入音樂。林振益表示，自己今年也攻讀中原大學企業管理學系碩士班藝術文創管理，進一步看見大學與音樂產業結合的無限可能，期待未來團隊更多的跨域合作及創意發展。