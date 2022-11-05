為加速研發次世代量子運算技術，桃園市中原大學攜手台灣富士通加入行政院科技部量子國家隊，產官學合力加速量子科技發展。富士通1日起提供量子啟發式運算技術Digital Annealer數位退火服務，協助中原大學成立DA量子計算中心，執行「量子計算在最佳化及金融之應用」研究計畫，也將成富士通發展、研究量子運算技術應用重要據點。

中原大學表示，台灣富士通支援中原大學共同推動台灣量子科技發展，掌握量子運算技術與相關應用研發先機。富士通以雲端服務方式，提供量子啟發式運算數位退火技術，中原大學則借重富士通於量子運算領域的技術與經驗，培育未來量子世代人才，集結產官學研創建量子科技應用產業鏈。

中原大學量子資訊中心主任、台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞強調，量子計算是新時代的登月計畫，數位退火則將是人類登月的第一步成功腳印。這次合作中，富士通透過雲端提供的數位退火技術是受量子運算啟發而得的先端技術，對現今電腦難解的複雜組合優化難題，可極高速計算出最佳解方，且室溫下能順暢運作，降低維運費用，更能輕鬆與其他系統整合。

中原大學提到，數位退火雲端服務方便客戶透過雲端直接使用，以便貼合各式需求，同時富士通也提供專業顧問服務，降低數位退火技術使用門檻，無論是開發者、學術實驗、專業需求或高階產品研發，都能輕鬆應用此技術。

中原大學表示，智慧運算與量子資訊學院是台灣第一個以量子計算為主的學院，致力培育量子人才，為即將到來的量子世代提前準備，效仿德國打造未來的台灣量子谷。期待透過與富士通合作，提供量子運算技術量能與經驗，加速量子科技在台研究發展，為解決社會議題與奠定國家量子科技產業根基奉獻心力。