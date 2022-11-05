民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦批國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會瞎提鄭運鵬，張善政競選總部發言人凌濤表示，除了透過中國大陸，申請專利途徑還有其它方式，但鄭運鵬可能一心只想賺人民幣。凌濤反嗆民進黨桃園市長候選人陳時中，「民進黨的抗中保台選舉牌，已徹底被鄭運鵬自己裂解、拆卸。」

因蔣萬安在辯論指鄭運鵬大賺人民幣，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，遺憾看到蔣萬安無法清楚說明自己對台北市的城市規畫，竟還企圖抹黑鄭運鵬來轉移自己無能、無願景的焦點。黃韋鈞說到，台灣因中國長期在國際上的壓迫，在申請國際專利時，不得不被冠上中國台灣的字樣，蔣萬安委員不批評中國的蠻橫，竟還質疑「被中國」的台灣人

凌濤表示，除了透過中國大陸之外，申請PCT專利途徑其實還有其它方式，但鄭運鵬可能一心只想趕快大賺人民幣，便宜行事走捷徑，不惜把國籍跟居所自己列為「中國台灣」，這是真正的喪權辱國，綠共一家親。如此投機的行為，別說沒辦法捍衛台灣、沒辦法保衛中華民國，未來恐怕也會有為了自己的利益出賣桃園的風險？！「民進黨的抗中保台選舉牌，已徹底被鄭運鵬自己裂解、拆卸。」

至於經濟黨，凌濤表示，鄭運鵬競選總部主任及桃園市長鄭文燦，都跟經濟黨主席開心合影「緊握小手」，用同樣標準，這才是門神，更何況經濟黨主席不久前才受桃園市政府補助的活動邀請，拿市民納稅錢，補助自己口中的「統派小黨」，如此毫不掩飾地連結，鄭運鵬是不是直接在打臉鄭文燦？

凌濤表示，張善政及蔣萬安，國民黨的縣市首長立場非常清楚，就是恪守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、站穩台灣民主自由法治人權的價值，這就是我們國民黨候選人的DNA，也是每個一位市民、每一位台灣人，堅定不移的信念。

凌濤反嗆陳時中及鄭運鵬，前者一方面指控BNT在上海代理、一方面卻又允許高端二期試驗由中資辦理，後者甚至還說出「台灣沒有BNT，其實根本不會怎麼樣。」原來對民進黨來說，抗中只是為了選舉跟工作，大賺人民幣才是生活。