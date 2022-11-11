民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今下午與前立委洪慈庸共赴平鎮區車隊掃街，面對國民黨桃園市長候選人張善政稱，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌狂跑各地輔選，應將維安警力用於顧好治安。對此，鄭運鵬說，全球國家元首輔選時，都有相當的維安規格，這點必須被尊重，反批張善政要有國際觀，別雙標批評他人。

張善政今表示，蔡英文與蘇貞昌等人，近期不停跑去各縣市輔選，造成地方維安壓力大，且最近發生台版柬埔寨案件，警力相當珍貴，不該花費這麼多警力在輔選維安，把治安顧好才能讓民眾放心。

鄭運鵬回應，全世界民主國家都有執政與在野政黨，所有國家元首在輔選時，都有相當的維安規格，相信這一點必須被尊重，且先前日本前首相安倍晉三遇刺後，全球的總統、副總統或行政首長都有維安需求。

鄭運鵬提到，前總統馬英九在輔選時也有相當的警力，張善政以奇怪的雙重標準提出質疑，稱他們的晚會動員遊覽車，明明藍營也有用，卻雙標不質疑自己。鄭運鵬說，民主選舉是互相祝福、政策比較，喊話張善政要有國際觀與民主觀念，不要有手指別人，卻沒用相同標準檢討自己。