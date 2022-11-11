24歲江姓男子攜帶玩具槍參加造勢活動，不服盤查被警方逮捕送辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬11日晚在觀音舉辦沿海3區聯合造勢晚會，警方發現一名24歲江姓男子站在場外圍觀形跡相當可疑，上前盤查過程中，江男不服盤查及管制，甚至持玩具槍指向員警，現場警力立即將其逮捕，後續依妨害公務罪嫌送辦。據悉，江男自稱玩具槍是「路邊撿到」才會帶在身上。

大園警方指出，11日晚觀音區新坡夜市的造勢活動場外，江男行跡可疑在外圍觀，負責場檢的警方上前盤查，豈料江男竟不服盤查與現場管制，與警方爆發口角，甚至掏出身上攜帶的玩具槍指向員警，便立即被制伏逮捕。

據了解，江男在現場說，他只是帶把玩具槍在身上，沒什麼大不了，認為警方太過小題大作。至於為何參加造勢活動要帶玩具槍，江男自稱是路邊撿到的，便隨身攜帶，警方依法將其帶回分局偵訊，後續依妨害公務罪嫌送辦。

警方表示，事發當時蔡英文總統與桃園市長鄭文燦皆尚未抵達活動現場。警方也說，一定尊重言論自由，積極保障人民集會遊行權利，但為維護各項公益平衡，呼籲民眾應嚴守法令規定，尊重其他團體、居民與用路人權益，勿任意占據馬路，影響交通秩序，共同維護社會秩序與交通順暢。