吳建豪耗時2天拍攝新歌〈Sunrise〉MV。（環球提供）

吳建豪新歌〈Sunrise〉MV找來武術大師洪天祥擔任導演及武術指導，先前2人合力完成《披荊斬棘2》舞台演出，這次再帶來史詩級武術美學的MV作品。吳建豪在MV中以武士刀作為武器，開拍前耗時3週密集訓練，每天與導演練習3小時以上劍術及武術，導演分別安排三場不同規格打鬥，開場帶出他凶狠銳利眼神，而後的群架動作戲更將刀舞招式升級變化，打造出宛如好萊塢規格的動作電影，還找來專業電影武打動畫團隊，歷時2個月後製，刀刀見血的畫面展現武術美學。

MV許多鏡頭安排一鏡到底，吳建豪不只從天而降落地，打鬥群戲甚至出動近50位洪家班專業武術人員輪替對打，整整花了2天才完成MV拍攝，吳建豪直呼：「拍完了很興奮、很感動，大家都很辛苦。但的確很累，隔天身體都腰酸背痛，因為一直打鬥，連腳底大拇指指甲瘀青、掉了我都沒發現！」也透露這是他一直以來想完成的心願：「可以在這麼動感的力學畫面中，唱出情歌節奏裡的浪漫美好，希望透過這首〈Sunrise〉，鼓勵大家在困難時刻，共同追光。」

此外，在昨日《披荊斬棘2》總決賽中，吳建豪以第2名表現順利成團，先前與任賢齊、ICE楊長青的表演〈空空〉也拿到「2022披荊斬棘最佳唱跳舞台」第一名，並與蘇有朋、張智霖共同拿下3大陣營中，觀眾個人喜愛度最高的X-FIRE獎項，再度颳起話題旋風。