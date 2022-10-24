俄羅斯官方資助的媒體「今日俄羅斯」一名節目主持人上週語出驚人表示，在蘇聯統治下，將俄國人視為占領者的烏克蘭兒童應被淹死，烏克蘭今天痛批這家媒體是種族滅絕的煽動者。

路透社報導，「今日俄羅斯」（RT）節目主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）在上週播出的節目中說，批評俄羅斯的烏國兒童應該「被扔進水流湍急的河流中」。

俄羅斯科幻作家魯基雅年科（Sergei Lukyanenko）當時在節目中提到，他在1980年代首度造訪烏克蘭時，烏國的孩子們告訴他，如果俄國沒有占領他們的國家，他們的生活會更好，克拉索夫斯基隨即做出上述回應。克拉索夫斯基是俄羅斯電視台的親戰評論員，如今正受到歐盟制裁。

克拉索夫斯基說，「他們就應該淹死在泰西納（Tysyna）河中」，或被推進小屋裡燒死。

在社群媒體流傳的一小段訪問影片中，克拉索夫斯基還對媒體報導指俄羅斯軍人在入侵烏國期間強暴烏克蘭老嫗發出訕笑。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推文中說：「還沒封殺RT的各國政府必須看看這段節錄內容。」

庫列巴補充說：「激進地煽動種族滅絕，這與言論自由無關。全球必須封殺RT。」

受克里姆林宮嚴格管控的俄羅斯國營電視台，一直大力支持俄國入侵烏克蘭。主持人經常駁斥有關俄羅斯戰爭罪行的報導，許多人更利用節目播出時間，呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對入侵行動採取更積極的態度。

克里姆林宮否認俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111024