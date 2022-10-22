好友健太郎（右）現身台灣恭賀高志。（國興衛視提供）

國興衛視《台灣好吃驚》主持人高志以外籍主持人身分入圍第57屆金鐘電視節目「生活風格節目主持人獎」，雖然最終沒有獲獎，依舊非常感謝評審和觀眾的支持，「對於5年前剛來台灣只能講你好的我來說，金鐘獎好像是另一個世界。」無論有沒有得獎都不會影響他繼續做好節目的腳步，高志說他來台灣4年，最驚訝的事情就是發現台灣人太熱情了，「一開始到台灣的時候，我就收到台灣人的熱情！台灣到處都很美，很有人情味。」

高志的日本好友健太郎也特地在金鐘獎頒獎典禮前夕從日本飛來台灣，到場為高志加油打氣，陪高志參加金鐘獎典禮，還特地用中文恭賀高志入圍，頒獎典禮當天剛好也是健太郎的生日，高志利用梳化空檔時間為健太郎慶生，健太郎許下的生日願望就是希望高志能拿到金鐘獎，顯見2人深厚的友誼。

當台上宣布高志沒有得獎的同時，台灣好吃驚的小編也馬上在粉專最新貼文曬出有趣梗圖，恭喜高志「沒有」獲得生活風格節目主持人獎等圖文宣傳，留言下方的網友們都紛紛獻上鼓勵，日本的創作歌手山元聰都來留言支持，由於節目之前也曾前往雲林介紹在地風土民情，雲林縣政府新聞處也特地來留言「入圍就是肯定！」

高志也分享他第一次參加金鐘獎的心情，一開始他抱著平常心，沒有在想得不得獎的問題，沒想到當他坐在台下聽到開始唱名入圍者時，心裡就開始緊張起來， 雖然這次沒有獲得獎項，但他心中只有滿滿的感謝，高志說他最想要感謝台日的觀眾朋友們：「有你們才會有錄節目的意義，沒有你們就沒有我的工作了，然後最後我想感謝台灣所有人，讓我在台灣過的這麼舒服，因為台灣的大家接受我，才能讓我做得到，所以我想說真的感謝所有人！」