新竹縣112年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，27日經縣議會順利審議通過，副縣長陳見賢代表縣長楊文科感謝議長張鎮榮及所有縣議員支持，楊文科強調一定會與縣府團隊繼續努力，打造竹縣未來30年榮景。

楊文科指出，舉凡十大交通建設、長照計畫、學校校舍興建、公共托育服務及各項社會福利等，與縣民息息相關的各大方向建設，縣府團隊會繼續打拚，落實拚經濟、重文教、享福利、樂安居，讓縣民的生活愈來愈好。

縣府主計處指出，新竹縣112年度總預算案，歲入編列348億2360萬4000元，歲出衡量歲入負擔能力，編列348億2360萬4000元，歲入歲出平衡，另債務之舉借及償還同額編列76億元。

歲出規模較111年度增加24.63億元，預算成長7.61％，主要增加人事費、校舍興建、托育公共服務、長照十年計畫、十大交通建設、竹東行政中心工程、社會福利及警察廳舍興建等經費。債務比率約16.8％，符合公共債務法規定之債限及預警範圍。縣府將兼顧施政需要及財政紀律，持續推動縣政。

主計處表示，歲入按來源別分析，以補助及協助收入176億4969萬8000 元，占50.68％最高，稅課收入133億1188萬2000元，占38.23％次之。營業盈餘及事業收入17億9091萬3000元，占5.14％，居第3位。財產收入6億3070萬9000元，占1.81％，居第4位。

歲出按政事別分析，以教育科學文化支出編列153億4648萬5000元，占44.07％，居首位。社會福利支出編列58億9178萬9000元，占16.92％，居第2位。一般政務支出編列50億9351萬3000元，占14.63％，居第3位。經濟發展支出編列42億5835萬3000元，占12.23％，居第4位。

另附屬單位預算案，112年度共計有12個基金，合共編列收入（來源）193億6699萬元，支出（用途）201億768萬9000元，繳庫數17億9091萬3000元。