其陽(3564)周三舉行董事會並公告財報，前三季獲利大增4倍，基本每股盈餘1.90元，10月營收也雙增，前10月營收年增36.42%。目前國際總體經濟表現不佳，唯網通以及伺服器仍維持相關動能，對第四季營運及未來保持審慎樂觀態度並落實庫存調控。
其陽111年前三季營業收入為17.76億元，年增加34.91%，稅前淨利1.44億元，歸屬於母公司淨利1.13億元，年增加401.63%，基本每股盈餘1.90元。
其陽董事會同時公布10月合併營收為新台幣2.48億元，年增加48.23%、月增加6.52%。累計2022年1~10月合併營收為新台幣20.24億元，年成長36.42%。
董事長李昌鴻表示，Q3起網通晶片逐步緩解，料況緩解也反映在其陽營業額的成長上。目前受到烏俄戰爭、全球通膨、升息影響以及大陸封控影響，國際總體經濟表現不佳，唯網通以及伺服器仍維持相關動能，對第四季營運及未來保持審慎樂觀態度並落實庫存調控。
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