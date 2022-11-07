jpp-KY（5284）經寶精密公告10月營收達新台幣1.71億元（2.01億泰銖），月增4.4％，再度創下月營收歷史新高成績，年增49.63％，累計今年前十月營收已達14.36億新台幣，年成長27.86％，公司營運達到新高峰，達成公司在今年訂下的月營收突破2億泰銖目標，由目前訂單滿載的狀態來看，未來營運的突破值得市場關注。

jpp-KY表示，自今年第二季末開始，陸續創下工廠營運新紀錄，前期主要是受惠於伺服器以及數位飲料機的熱賣，自第三季開始航太產業明顯的復甦，到第四季航太產業更進一步的成長，在原本基礎上將營運再次推向一另一個高點，先是歐洲的航太子公司，從原本疫情前每個月大約75～78萬歐元的營收，到第四季開始成長到87～90萬歐元，母公司客改貨機的試產料號也順利出貨，除此之外，客戶追加維修市場的零組件生產需求，將母公司航太部門的營運推向新的高峰，連帶整體的業績大幅成長，創下公司成立以來最好的成績，在航太、伺服器、數位飲料機三大主力產品的帶動下，未來可望再創高。