長榮(2603)、陽明(2609)公布10月營收，受到受到歐美市場需求因素以及大陸封控政策的影響，供應鏈問題持續，長榮10月營收456.48億元，月減9.05％，年減13.43％；陽明10月營收239.90億元，月減14.24％，年減29.19％。

長榮指出，上海航運交易所10月底發布SCFI與CCFI指數分別為1697.65與1862.25，較9月底分別下跌11.72％及20.03％；但隨著全球塞港情形漸有改善、貨載量逐步回升，加上長榮長約高占比挹注營收，長榮10月份單月營收減幅較市場為低、亦較前月趨緩。累計長榮前10月營收為5,619.05億元，年增1,757.74億元，增幅45.52％。

陽明前10月營收3399.54億元，年增28.34。陽明指出，因市場需求疲軟，導致運價持續下跌。儘管消費者因應年底購物季來臨持續支出，企業與零售商在庫存充足的情況下，預期全球通膨高漲的壓力導致需求成長動能疲軟，對商品的需求正在減緩。

部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題所引發的罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度仍膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。但航商以最適運能滿足市場需求，並持續致力於恢復船期穩定，對於後續海運市況發展走勢將密切關注。