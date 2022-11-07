巨大(9921)2022年第3季稅後純益達20.01億元，每股純益5.35元，第4季代工業務可望延續第3季的強勁出貨動能，營收及獲利仍將維持雙雙年增的腳步。

巨大第3季營運表現優於預期，本土法人調高公司今年營收及每股盈餘的預估，預期2022年全年度EPS將挑戰15.5元以上。巨大第3季營收258.69億元，創新高，毛利率22.32%，季減2.31個百分點，年減1.34%，稅後純益達20.06億元，季增11.33%，年增56.6%，單季每股純益5.35元。

展望2023年，雖全球入門、中階自行車產品需求已明顯放緩，但高階一般自行車及電動自行車需求依舊強勁，將是整車廠未來主要營運成長動能。法人預期，巨大2023年電動自行車銷售量成長18%，營收占比將由今年的29%持續上升至34%，帶動整體營收成長，雖有通膨等因素干擾，但挾著產品組合改善等因素，毛利率仍將持平，獲利可望維持小幅成長。