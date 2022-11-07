jpp-KY經寶精密(5284)10月營收達新台幣1.71億元，再創歷史新高，月成長4.4%、年成長49.63%，前10月營收已達14.36億新台幣，年成長27.86%。目前經寶精密訂單仍滿載，未來營運有機會進一步突破。

經寶精密自今年第二季末開始，陸續創下工廠營運新紀錄，前期主要是受惠於伺服器以及數位飲料機的熱賣，自第三季開始航太產業明顯的復甦，到第4季航太產業更進一步的成長，在原本基礎上將營運再次推向一另一個高點。

經寶歐洲的航太子公司，從原本疫情前每個月大約75~78萬歐元的營收，到第4季開始成長到87~90萬歐元，母公司客改貨機的試產料號也順利出貨。

此外，客戶追加維修市場的零組件生產需求，將母公司航太部門的營運推向新的高峰，連帶整體的業績大幅成長，創下公司成立以來最好的成績，在航太、伺服器、數位飲料機三大主力產品的帶動下，未來營運有機會再創新高。