連鎖餐飲集團王品(2727)2022年第三季營運谷底強彈，帶動前三季營運轉虧為盈，激勵近日股價同步上攻，今（8）日持平開出後一度下跌2.1％，隨後在買盤敲進下翻紅走揚，終場上漲1.05％、收於144.5元，創去年10月中以來近1年高點。

王品第三季合併營收創51.05億元新高，季增達44.91％、年增達35.61％。毛利率44.99％、營益率5.95％，分創近1年半、近2年高點。歸屬母公司稅後淨利2.83億元、每股盈餘3.77元，較第二季及去年同期大幅轉盈，雙創近8年半高點、亦創同期次高、歷史第五高。

累計王品前三季合併營收133.1億元、年增9.49％，創同期新高。營業利益2.09億元，較去年同期虧損2億元顯著轉盈，毛利率43.25％、營益率1.58％優於去年同期。歸屬母公司稅後淨利1.81億元、每股盈餘2.41元，較去年同期虧損1.82億元顯著轉盈。

王品表示，第三季營運谷底強彈，主因台灣事業群需求復甦，配合暑假、父親節、中秋節等節慶拉抬，以及合計新展達17家店帶動，台灣總店數達成300家里程碑。其中，7月推出的韓式新品牌「初瓦」市場反應佳，正規畫邁出展店腳步、進軍中南部展店。

展望後市，王品集團多營運動能蓄勢待發，7大鍋物品牌合計131家門市已準備搶攻冬日火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」亦積極備戰年菜檔期，推出7款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路。同時，集團預計年底前新展4家店、並再推出1個高價品牌。

其中，2004年創立的「聚 北海道昆布鍋」於2020年調整商業模式啟動轉型升級、更名為「聚 日式鍋物」11月插旗台北士林區，使品牌總店數在年底前達成20家里程碑，並定位為品牌形象店，希望展現品牌吸引力、成為火鍋聚餐首選品牌，並搶攻士林商圈復甦商機。