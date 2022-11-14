無塵室設備工程廠漢唐(2404)受惠客戶海內外積極擴產，2022年第三季營運成長續踩油門、稅後淨利15.89億元、每股盈餘（EPS）8.47元雙創新高。累計前三季稅後淨利29.94億元、每股盈餘達15.89元，已超越去年全年14.53元、為僅次於2020年的同期次高。

漢唐股價10月中下探138.5元的3個月低點，隨後止跌緩步回升，11日一度放量飆漲9.49％至173元，惟終場收斂為小漲2.53％、收於162元。今（14）日開高後穩揚逾3％，最高上漲3.09％至167元。三大法人上周調節賣超379張。

漢唐第三季合併營收創140.12億元新高，季增達39.97％、年增達1.23倍，毛利率16.63％、營益率13.69％，為近1年高點。配合業外顯著由虧轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利15.89億元，季增達81.93％、年增達1.38倍，每股盈餘8.47元，亦雙創新高。

累計漢唐前三季合併營收298.15億元、年增達65.1％，創同期新高，毛利率雖降至16.06％的近6年同期低點，但營益率自12.63％略升至12.92％。歸屬母公司稅後淨利29.94億元、仍年增達51.97％，每股盈餘15.89元，已超越去年全年、為僅次於2020年的同期次高。

晶圓代工龍頭台積電於台灣及美國投資建廠擴產，身為無塵室工程供應商的漢唐同步受惠，營運動能自第二季起顯著轉強。隨著時序步入工程認列高峰，第三季營運成長動能進一步增溫，配合業外匯兌收益增加助攻，使獲利成長動能優於營收。

漢唐亦公布10月自結合併營收67.67億元，季增達31.47％、年增達87.87％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收365.82億元、年增達74.01％，已超越2020年全年的358.36億元、提前改寫年度新高。

漢唐指出，由於主要客戶進行大規模擴產，今年台灣訂單穩健成長，中國大陸及美國訂單亦優於去年，目前各階段工程皆依進度進行認列。據漢唐財報揭露，截至第三季合約負債仍達895.97億元，續處高檔水準，除今年營運可望優於去年，明年營運及訂單狀況亦無虞。