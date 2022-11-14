迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)在疫情趨緩、暑期旺季及展店效益顯現下，2022年第三季營運動能強彈，稅後淨利1.03億元、每股盈餘（EPS）2.23元雙創新高。累計前三季稅後淨利1.87億元、每股盈餘4.05元，已提前改寫年度新高。

亞洲藏壽司股價10月初觸及122.5元的上櫃新高價，隨後受大盤走弱影響高檔震盪，一度回測99.8元的百元關卡支撐，近期於107～119元區間高檔震盪。今（14）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.35％至117元，鄰近午盤維持近8％漲幅，領漲觀光類股。

亞洲藏壽司第三季合併營收11.18億元，季增達40.62％、年增達1.32倍，營業利益亦創1.33億元新高，季增達近4.81倍、較去年同期虧損0.65億元大幅轉盈，使毛利率、營益率「雙升」至43.14％、11.93％，分創歷史第三高及次高佳績。

在營收規模及本業獲利同步創高下，雖然匯損拖累業外轉虧，亞洲藏壽司第三季稅後淨利1.03億元，季增達近3.69倍、較去年同期虧損0.52億元大幅轉盈，每股盈餘2.23元，雙創歷史新高。

累計亞洲藏壽司前三季合併營收28.29億元、年增達71.12％，營業利益2.38億元、稅後淨利1.87億元，較去年同期虧損0.57億元、1.87億元大幅轉盈，每股盈餘4.05元，已全數提前改寫年度新高。毛利率41.84％、營益率8.43％，亦雙創僅次於2018年的同期次高。

亞洲藏壽司今年第二季營運雖受國內疫情升溫影響，但較去年同期三級警戒禁止餐飲內用衝擊較輕，使單季營運均維持獲利。隨著疫情趨穩帶動人潮回籠、暑期旺季加持及展店效益同步挹注，使第三季成長動能顯著彈升、帶動營運改寫新高。

亞洲藏壽司10月自結合併營收3.53億元，月增9.44％、年增達21.14％，創同期新高、歷史第三高。累計前10月合併營收31.82億元、年增達63.63％，已超越去年全年25.27億元紀錄、提前改寫年度新高，法人看好第四季淡季不淡，營收優於去年同期。

亞洲藏壽司今年迄今合計已新展6家店，將全台總門市店數推升至48家。公司規畫明年維持新展5～10家店步調，實現首階段在台展店50家目標，而進軍中國大陸計畫雖已啟動，但因中國大陸維持動態清零政策，目前仍在持續評估影響，實際開店進度仍不明確。

亞系外資先前出具報告，看好在積極的擴張策略、同店營收成長（SSSG）正向及高於產業平均的翻桌率驅動下，2022～2024年營收年複合成長率（CAGR）達21％、獲利年複合成長率達39％，且台灣餐廳營收在經歷2年的衰退後有望強勁復甦。

整體而言，亞系外資看好亞洲藏壽司營運成長後市，認為是顆「隱藏的瑰寶」，首評給予「買進」評等、目標價150元，潛在上漲空間達51％。不過，須留意展店速度較預期慢、疫情限制、食安、原料供應短缺等可能主要風險。