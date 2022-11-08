乙盛-KY(5243)前3季每股盈餘為3.47元，雖然伺服器客戶訂單趨緩，乙盛-KY表示，第4季營運可望優於去年同期。
車用客戶訂單強勁，乙盛-KY第3季合併營收為41.31億元，季增30.33%，創下單季歷史新高，營業毛利為6.11億元，季增44.6%，單季合併毛利率為14.79%，營業淨利為2.17億元，季增81.61%，稅後盈餘為2.78億元，累計前3季合併營收為102.24億元，年增16.97%，營業毛利為15.28億元，年成長18.91%，合併毛利率為14.95%，年增0.25個百分點，營業淨利為4.99億元，稅後盈餘為5.84億元，每股盈餘3.47元。
隨著低軌道衛星客戶業務拓展，乙盛-KY預估，今年低軌道衛星可望達到貢獻年度營收3%到4%目標。
雖然通膨升息衝擊消費性產品需求，且伺服器客戶訂單趨緩，乙盛-KY表示，第4季營運可望優於去年同期。
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