健鼎(3044)前3季稅後盈餘為45.38億元，年增4.69%，每股盈餘為8.63元，受到十一長假工作天減少影響，健鼎10月合併營收為47.48億元，月減19%，健鼎表示，第4季及明年第1季為淡季，預估營運最快於明年第2季回溫，公司將努力獲利維持水準。
第3季傳統旺季冷冷的，健鼎第3季合併營收171.9億元，營業毛利31.29億元，毛利率18.2%，營業利益18.93億元，稅前盈餘20.91億元，稅後盈餘16.26億元，單季每股盈餘為3.09元。
健鼎前3季合併營收為511.22億元，營業毛利90.25億元，營業利益50.51億元，稅前盈餘57.35億元，稅後盈餘45.38億元，年成長4.69%，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.63元。
受到十一長假工作天減少影響，健鼎10月合併營收約47.48億元，月減19%，年減12%；累計前10月合併營收為558.7億元，較去年同期成長8%。
健鼎表示，第4季及明年第1季為淡季，目前產業狀況不佳需求疲弱，預估營運最快於明年第2季回溫，公司將致力獲利維持水準。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。