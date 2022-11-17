今國光(6209)深化與亞馬遜(Amazon)合作，目前亞馬遜高階IoT鏡頭約85%來自於今國光，除亞馬遜，今國光長期耕耘的北美汽車零組件廠Magna車載鏡頭也進入收割，預計自2023年到2030年將有2000萬顆訂單，隨著產品佈局開花結果，今國光董事長陳慶棋表示，公司經過組織調整及長時間耕耘，現在客戶都是Tier 1廠，轉型成果逐漸顯現，預估明年營收可望較今年兩位數成長，獲利成長幅度將高於營收。

今國光今天下午應券商邀請舉行法說會，今國光努力轉型，除原有的單眼鏡頭鏡片，近幾年與亞馬遜(Amazon)及Ring合作開發IoT物聯網鏡頭如：智慧門鈴鏡頭、網路攝影鏡頭、臉部辨識鏡頭、智慧音箱鏡頭及智能倉儲鏡頭、與Magna合作的倒車顯影鏡頭、艙內監控鏡頭、ADAS鏡頭/環景鏡頭及紅外熱成像鏡頭等車載鏡頭；應用於監控鏡頭、車載鏡頭、醫療鏡頭及工業鏡頭等紅外熱成像鏡頭，以及遊戲機相關鏡頭如：遊戲機鏡頭、AR/VR廣角鏡頭及Pancake鏡片等，目前已陸續看到成果。

陳慶棋表示，今國光經過多年的努力，亞馬遜跟Ring的高階IoT產品鏡頭有85%來自於今國光，我們希望跟亞馬遜的客戶關係連結能夠像美系大廠與國內光學大廠一樣，成為亞馬遜IoT相關鏡頭主要供應商，IoT相關產品佔今年前9月營收比重已達30%，逐漸成為公司營運成長主要動能。

在車載鏡頭方面，今國光與Magna合作多年，終於開始收割，接獲長達8年的訂單，預計2023年起每個月交貨30萬顆車載鏡頭，累計2023到2030年總出貨量上看2000萬顆，今年前9月車載鏡頭佔今國光營收比重約10.2%，今國光希望明年車載鏡頭佔比能拉升至15%。

在紅外熱成像鏡頭(Infrared Thermal Imaging Lens)部分，今國光經過長期開發，於2020年產品上市，產品廣泛應用於醫療、建築、電力、車載等領域，今年至9月佔銷售額比重已達16%，公司預估，明年紅外線鏡頭可望成長30%到35%。

至於單眼相機部分，今國光預估，明年可望年增兩位數。

隨著轉型成果顯現，今國光今年前3季合併毛利率拉升到8.08%，年增3.98個百分點，稅後盈餘為4731萬元，每股盈餘為0.27元，累計前10月合併營收為30.2億元，年增5.91%。

陳慶棋表示，今年第4季可望比去年同期好，明年營收可望較今年兩位數成長，獲利成長幅度則可望高於營收。