富采旗下子公司晶元光電（晶電）具備LED相關專利的完整布局，對於專利保護也相當積極。繼日前贏得LED燈絲專利訴訟後，晶電持續將專利保護的焦點延伸至電視背光產品上，近期就美商亞馬遜Fire TV產品線的4系列43吋與50吋電視於美國德州提出專利訴訟。

在訴狀中，晶電列出亞馬遜侵害至少13件晶電專利的證據，涵蓋範圍包括從晶粒到LED背光模組所用到的圖案化基板、磊晶、透明導電層、及金屬電極等關鍵技術。並要求法院令被告停止銷售等侵權行為，且就過去之侵權行為提供損害賠償。