通膨、升息、經濟前景不明，國內製鞋產業第4季接單出貨恐稍微放緩，不過，製鞋業前3季獲利繳出佳績，今日多頭士氣如虹，寶成(9904)、志強-KY(6768)挾著前3季EPS皆創高，股價分別攻上漲停、飆漲逾9%，鈺齊-KY(9802)漲幅超過6%、豐泰(9910)漲幅則在3%以上。

寶成年前3季合併營收2045.77億元，年增12.8%，稅後淨利154.28億元，年增23.2%，每股稅後盈餘(EPS)5.23元，賺贏去年全年的4.9元，創歷史同期新高。

寶成指出，近期國際經濟情勢波動劇烈，通膨升息壓力、庫存水位增加、疫情持續反覆都增加了不確定性，將影響短期全球經濟復甦與可預測性。寶成推動數位轉型策略，蓄積核心競爭實力，聚焦鞋類製造與運動用品零售和品牌代理兩大營運主軸的穩健增長。

志強-KY前三季合併營收137.48億元，年增45.4％，EPS達7.45元，年增1.78倍，營收與EPS皆創上市後新高。據QY Research統計，2020至2026年足球鞋市場年複合成長率5.01％。志強隨著新產能、新訂單加入後，預期2022年足球鞋出貨量可較前二年更好，並逐步拉近與2019年的差距。

豐泰前3季營收、獲利齊超車去年全年度，並創歷史新高，隨著產能持續增加，法人樂觀看待豐泰明年全年度營收有機會正式突破千億大關，獲利也可望再進一步。