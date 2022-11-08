信驊(5274)今(8)日開低走高，痛失股王寶座，在美系外資最新出具的研究報告指出，在業外貢獻下，信驊第三季收益表現符合預期，預計BMC(遠端伺服器控制晶片)庫存調整將一路延續到明年第一季，故將信驊維持加碼評等、目標價2300元。

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美系外資表示，信驊第三季主要收益表現符合預期，一部分來自非營運收益(可能是匯兌)，目前信驊重申全年營收45%的成長，意味著第四季營收季增加約7%，另外，也預估信驊明年第一季營收將持續季度下滑，主要是因為持續的庫存調整，且信驊2023年mini-BMC的增長速度恐低於預期，原因是客戶需求轉弱。將信驊目標價由2300元調降到2025元、評等維持加碼，主要是基於可能會出現另一輪訂單削減，但有可以已接近底部。

美系外資表示，從第三季度開始，BMC庫存修正幅度大於預期，預計要到明年第二季才會恢復。隨著新項目和超大規模伺服器需求的反彈，預測信驊2023年收入、利潤將增長21%以及12%。

美系外資表示，信驊第三季BMC出貨量季減少16%，基於歷史經驗，BMC的修正週期約3個季度，修正幅度高峰到低谷下降約25~30%，故預估第四季、明年第一季恐持續下滑，大多數訂單削減將在明年第一季，並預計從明年第二季開始有補貨需求。

美系外資說，在Meta的市場份額增長推動下，信驊2022年將實現了45%的強勁營收增長，展望2023年，信驊具有多重盈利驅動因素，預估營收將增長約20%，動能包括mini BMC、非BMC業務以及數據中心需求可望在明年下半年復甦，另外，也預估信驊將會在明年第一季調升產品價格已反映台積電(2330)晶圓成本上漲。

信驊第三季營收13.07億元，季減8.33%；單季本業營業利益5.93億元、季減少14.6%，在業外收益挹注下，稅後淨利達5.98億元，較第二季增加6.2%，續創新高；每股純益15.83元；單季毛利率為64.74%，季減少0.44個百分點。信驊累計前3季稅後淨利16.3億元，每股純益43.13元，已超越去年全年的38.3元。