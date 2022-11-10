祥碩(5269)第三季財報出爐，單季每股賺10.75元，3家美系外資也出具最新研究報告，各家看法不一，有外資認為明年在新品帶動下，營收仍會相較今年成長，儘管調降目標價，但仍有千元水準，只是有另一家外資卻直言，「最糟糕的還沒有到來」，將祥碩目標價一口氣由950元降到500元， 評等由買進調降到劣於大盤。

美系外資表示，祥碩第三季每股獲利符合預期，但毛利率略為下降，單季毛利率為51.0%，季減少2個百分點、年減少3個百分點，主因是主機板、消費性儲存產品均出現嚴重的修正，故下修祥碩第四季、明年第一季預估，兩季度每股收益分別削減34%、51%，EPS分別預估落在6.9元、6.1元。維持祥碩加碼評等、目標價由1650元調降到1000元，也將祥碩2022年、2023年每股收益分別下調8%以及31%，分別為40.15元、40.56元。

美系外資表示，在供應鏈專注於消化庫存下，目前看到祥碩的USB4發貨計劃將再推遲一個季度，似乎因反映上述負面因素，祥碩過去3個月股價已經向下修正32%，相對於台股加權指數的9%，修正幅度更大。展望2023年，祥碩在新品的期待下，預計營收仍會相較今年成長，其新品即包括USB4和晶片組。

另一家美系外資表示，祥碩第三季財報持續受到庫存調整影響，預計ODM(AMD)客戶的庫存調整恐會在未來幾個季度繼續，整體來說，「最糟糕的還沒有到來」，主要是基於幾項理由，第一、ODM客戶的新平台動能減弱中；再者，大陸CPU業務和設備控制器仍缺乏知名度；最後，USB4新品恐延持續2023年。現階段估計庫存調整仍需要2~3個季度才能恢復到正常水平，至於毛利率，在USB4產品增長放緩下，恐不部產品組合，將衝擊毛利率。預計祥碩2023年不會出現有意義的反彈，目前PC半導體的訂單難見度總體上仍然相當低，保守預估2023年下半年有意義的成長恢復可能性不大，將祥碩評等由買進調降到劣於大盤，目標價一口氣由950元降到500元，並調降2022~2024年每股收益下調10~39%。

還有一家美系外資表示，祥碩第三季EPS為10.75元，季增加5%，主要是來自業外收益，但仍年減少26%，單季營收季減少7%、年減少25%，主要是因終端需求疲軟和非AMD產品的庫存調整，毛利率下滑至51%，主要是由於不利的產品組合。由於AMD近期對PC的展展望疲弱，預計祥碩的晶片組業務在第四季度也將出現季度下滑，假設非AMD業務沒有復甦，則祥碩第四季營收恐顯著下滑，幅度將與半導體同行相似(即下降20~30%)，現階段維持祥碩目標價818元、評等加碼。