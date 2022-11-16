兔年即將到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，生肖豬在明年將會是親力親為，堅強的一年，事業上只要肯努力就會成功，切勿想一步登天，感情方面和另一半的關係非常穩定，但單身者不要急於脫單，健康則因工作上凡事親力親為，恐因加班太多身體吃不消。

艾菲爾指出，明年亥豬卯兔為三合，但無吉星降臨，因此屬豬的人明年人緣雖然不錯，但想要更好，還是需要藉助他人的力量才能翻身，有需要時提出請求，親友們都會毫不保留的助一臂之力；工作方面，只要肯做、肯努力，一分耕耘就會有一分收穫，不要急於一步登天，今年適合穩紮穩打，先求順利再求完美，有創業想法的人可以先將計畫擬好，去請教成功人士，一定會比自己埋頭苦幹來得好。

感情方面，艾菲爾說，有另一半的人感情穩定，可以為兩人的生活添加一點新的樂趣，讓每天都像初戀一樣。單身的人不要急著脫單，機會不大，桃花質量也不優。

相較於工作、感情都相對穩定，艾菲爾表示，屬豬的人明年凡事都要親力親為，讓你壓力巨大，周末假期時能休息就休息，不要天天加班、熬夜，以免身體吃不消。