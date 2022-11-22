大S前夫汪小菲自今年3月積欠大S超過500萬的生活費，遭大S向法院聲請強制執行，氣得在微博開罵，並公布支出明細，而媽媽張蘭也力挺兒子，在直播中邊帶貨邊開嗆徐家，更揚言要訂機票來台，帶「高爾夫球7號鐵」揍記者，律師表示，張蘭已觸犯了台灣的傷害罪及恐嚇危安兩條罪，「希望小菲母子知悉」。

汪小菲的母親張蘭昨天開直播帶貨邊罵徐媽媽、開嗆徐家，自曝汪小菲離婚後不是拚事業就是喝酒，很傷心被戴綠帽。對於汪小菲要來台解決與大S的恩怨，張蘭擔心兒子單獨前往會有去無回，然而她已被大S住家社區列入黑名單進不去，更說若她來台一定會帶著「高爾夫7號鐵」來揍記者，「我現在就先約姓徐的，你就帶著那些長槍短炮（記者）來機場，看我怎麼揍你」。

對於張蘭的放話，律師巴毛在臉書表示，拿高爾夫球桿打人在台灣是傷害罪，說要拿高爾夫球桿揍人是恐嚇危安罪，「再次聲明台灣是法治國家，希望小菲母子知悉。」

對此，網友們紛紛留言「這種氣質就暴發戶+言語恐嚇呀！」、「等等會不會直播開始賣高爾夫球桿阿」、「這家子的水準也算是讓人開了眼界」、「一入海關就直接恐嚇罪抓起來」，也有人懷疑「誰知道他們是不是故意製造衝突，好讓事情變大」。

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