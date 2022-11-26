汪小菲與大S爭議延燒至今，雙方仍持續隔空交戰，昨（25）日汪小菲發文透露，台灣法院判決結果裁准汪小菲提供擔保金162.5萬「港幣」，即可停止強制執行，但卻被發現實際裁定金額為165萬「台幣」。

大S在21日發出聲明指控汪小菲積欠500萬生活費，導致汪小菲不滿連日開轟，昨（25）日汪小菲表示收到台灣法院裁定，內容寫道：「裁准同意您在提供擔保金162萬5千元（港幣）（約641萬元台幣）後，就停止大S聲請的強制執行程序」但根據辦決書實際擔保金額應為165萬「台幣」。

根據判決書內容指出，汪小菲早已提出「債務人異議之訴」，請求法院在該訴訟結束前，暫停執行大S扶養費強制執行事件程序，而法院裁定結果出爐，審酌若停止執行將可能造成大S的損失，因此裁定汪小菲需提供165萬台幣，才可以停止執行。

另外，判決書中提及，汪小菲的「債務人異議之訴」，訴訟標的價額為750萬元，因此地方法院也一併要求汪小菲需繳第一審裁判費7萬5,250元，且限收到裁定後五日內繳清，反則將駁回該訴訟。

事實上，汪小菲在發出法院裁定後，又發文指控大S與具俊曄早就在一起，但卻被發現，短短半小時內文章經修改六次，可見汪小菲情緒似乎難以平靜，如今實際擔保金額曝光後，有許多網友對於汪小菲將幣別搞錯一事紛紛笑虧「這個真的比要好笑，離婚也要愛國」、「張穎穎幫忙校對一下啊」。