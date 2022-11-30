中天綜合台《小明星大跟班》明（12月1日）晚播出「依賴成習慣，沒有我你還活得下去嗎？！」主題， 陳德烈抱怨艾熙連挑男友都要依賴他，吳宗憲一聽覺得有弦外之音：「問你這個男生可不可以交往的意思是『如果你不同意，我就跟你交往』。」此話一出，艾熙滿臉通紅地自曝曾誤以為陳德烈對她有意思。

艾熙說：「像我覺得我遇到的是好對象，他一直講那個男生不正常，我都覺得你是來搞破壞的，但後來發現他講的都是真的，從此我就把他當成諮商師。」但陳德烈稱艾熙有個行為令他困擾，「她讓我有點精神耗弱，我最怕她半夜打視訊，譬如說她要去約會，她會問我哪雙鞋好看，我都要罵髒話了，未婚妻還在我旁邊。」

吳宗憲也覺得這樣不妥，Sandy更說：「有點『茶味』，要是誰半夜打給我老公問說要穿哪雙鞋，我真的沒辦法接受。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。