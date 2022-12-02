電影《神鬼交鋒》真實版！土耳其一名女子為了達到家人期望，高中畢業後謊稱自己考上醫學院，之後還偽造畢業證書及醫師執照，成功進到醫院工作，擔任小兒科醫師，豈料近日同事對她產生懷疑，發現她竟答不出醫學問題，女子的假身分才被揭穿。

根據《每日星報》報導，艾瑟（Ayşe Özkiraz）在距離土耳其伊斯坦堡100多公里外的吉爾吉斯柯伊（Çerkezköy）一間州立醫院工作，擔任擔任小兒科醫生的職位，工作時間長達1年多，但近日同事卻發現，詢問艾瑟關於醫學的問題時，她卻時常給出含糊的答案。

同事開始懷疑艾瑟的身分，便向醫院管理階層舉報，最終警方介入調查，在艾瑟家中搜出數張假的大學學生證、畢業證書、醫師執照等，進一步了解得知，艾瑟高中畢業後，她的父母很希望女兒能當醫師，但艾瑟並未如願考上醫學院，又不希望父母失望，因此謊稱自己被卡帕醫學院（University's Çapa Medical School）錄取。

為了不露出馬腳，艾瑟還偽造相關文件給家人看，增加可信度，之後還用假執照進入醫院工作，目前艾瑟已因違反醫學相關法律遭逮捕。艾瑟的母親難以置信的說，「她在手術室吃飯時，主治醫生也在旁邊，我們視訊聊天，她還與護理師坐在同一個房間，難道這些都是謊言嗎？我搞不清楚」，甚至認為艾瑟是被人設局陷害，堅信自己的孩子不會做出這種事。