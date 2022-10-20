永康派出所員警深夜盤查違停車輛，在車上查獲59包新興毒品咖啡包。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

永康派出所員警深夜盤查違停車輛，在車上查獲59包新興毒品咖啡包。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

毒販路邊違停等藥腳來電交易，結果沒等到藥腳，先遇警察盤查！永康派出所員警19日深夜巡邏行經永大二路一處電子遊藝場，發現1輛車違停慢車道，上前盤查，竟查獲59包新興毒品咖啡包，45歲蕭姓、40歲廖姓男子當時正等藥腳來電，其中遭通緝的廖男為躲警查緝，假冒胞兄身分，被警方當場戳破，還因此多加1條偽造文書罪。

永康派出所警員林忠毅、林宥廷昨天深夜巡邏，發現1輛車違停在某電子遊藝場前的慢車道，趨前攔查，車上2名男子見警到來，神色慌張，員警一打開車門，一眼就發現副駕駛座腳踏墊有1個塑膠袋，裡頭居然裝有59包毒品咖啡包，門把還放著毒品吸食器，廖男身上也藏有2包安非他命，2人尿液均呈現二、三級毒品陽性反應。

因毒品及侵占遭通緝的廖男，為躲避警察查緝，自恃和哥哥長得很相似，開口就謊報哥哥身分證、名字等資料，企圖矇混過關，但警方透過科技指紋資料庫一比對，當場揭穿廖男謊言。

據了解，2人事發當時已跟藥腳約好要毒品交易，因為還在等藥腳來電，才能確認地點，心想反正已經深夜，就隨便將車違停於慢車道，沒想到，等到的不是藥腳，而是警察的盤查。

警方訊後，將廖嫌依涉嫌毒品、偽造文書等罪及毒品、侵占通緝案，移送台南地檢署偵辦，蕭嫌也以毒品罪送辦，警方指出，全案將持續向上溯源，擴大追查毒品流向與來源。

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