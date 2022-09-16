不知情駕駛低價購入中油捷利卡，前去加油畫面。（警方提供／李奇叡新北傳真）

由鄧男、邱男、胡男以及賴男組成的信用卡盜刷集團，盜刷他人信用卡儲值至「中油捷利卡」後，再低價販售牟利，新北市刑大偵四隊今年接獲多家銀行報案，追查後同步拘捕4嫌到案，全案依詐欺、偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，25歲鄧男曾因盜刷外送平台商品及旅館消費，遭警方查獲，但仍不知悔改，去年10月利用人頭電話，申請創立多筆支付軟體APP帳號，盜刷信用卡儲值至該帳號內，再將該帳號交由境外年籍資料不詳之共犯，取得不特定被害人之信用卡號進行線上盜刷，儲值至中油捷利卡。

據了解，每張中油捷利卡皆儲有1萬元，再以6至8折轉售給消費需求之計程車司機、貨運司機等不知情之第3人，初估約有70名被害人受害，不法獲利新臺幣近200萬元。

刑大獲報後組成專案小組，報請新北地檢署檢察官黃佳彥指揮偵辦，掌握具體事證後，於上月15日收網，兵分多路於新北、台北、桃園、新竹等地同步拘捕4嫌。

警方表示，詐騙手法層出不窮，尤其利用支付平台之漏洞進行大筆金額盜刷，造成銀行鉅額損失，新北市刑大查獲以鄧嫌為首的盜刷集團，為保障民眾權益，警方將持續追查幕後首腦。

警方呼籲，民眾如遭遇到盜刷情況，得先即時向銀行聯繫掛失或停卡，主動聲明為「爭議帳款」，並配合銀行調查，同時，將交易明細、消費紀錄等截圖存取，保全證據，並向警方報案，以利後續調查。