大陸新冠疫情持續、伊朗表態願協助歐洲緩解能源危機等影響，國際油價趨緩下跌；中油宣布，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.4元及4.6元，12日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。

中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌5.48美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.336元，國內油價依公式計算跌幅為3.68%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.2元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

在雙重平穩機制啟動下，汽、柴油共各吸收3.4元及4.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不予調整。累計111年至8月底止，中油共吸收約317.9億元。